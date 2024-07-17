أوستن يبحث مع جالانت تعزيز التعاون العسكري

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت "الهجمات المستمرة ضد إسرائيل من قبل حزب الله اللبناني".

وناقش الوزيران أيضاً "فرص تعزيز التعاون العسكري الأميركي الإسرائيلي، رداً على مجموعة من التهديدات الأمنية الإقليمية".

وأبلغ أوستن الوزير الإسرائيلي أن الرصيف العائم الذي وضعه الجيش الأميركي على سواحل غزة لنقل المساعدات إلى القطاع، "سيتوقف عن العمل قريباً"، وشدد على "أهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر البرية، ودعم توصيل المساعدات إلى ميناء أسدود الإسرائيلي لتوزيعها في غزة"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وذكر البيان أن أوستن وجالانت "أكدا من جديد الرغبة المشتركة في ضمان الهزيمة الدائمة لحماس، وتأمين الإفراج الآمن عن جميع (الأسرى) لدى حماس، بما في ذلك الأمريكيين".