كاتس: الوجود العسكري الإسرائيلي في قمة جبل الشيخ ومنطقة الأمان داخل سوريا ضمانة لأمن إسرائيل

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- وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث بواشنطن اتفاقيات تسليح سرية ويهاجم الشرع

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، لقاءات سياسية في واشنطن، وسط تقارير عن توجه لتوقيع مذكرة تفاهم سرية مع واشنطن، تتعلق بترسيخ العلاقات الثنائية وشراء أسلحة هجومية ودفاعية، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، إن كاتس، التقى السيناتور الأمريكي تيد كروز، وبحث معه الملف السوري.

وأشارت إلى أن الوزير الإسرائيلي "هاجم خلال اللقاء الرئيس السوري أحمد الشرع".

وزعم أن "الوجود العسكري الإسرائيلي في قمة جبل الشيخ ومنطقة الأمان داخل سوريا يمثل ضمانة لأمن إسرائيل"، وفق ذات المصدر.

ومنذ 7 أشهر يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ السوري، وهو أبعد نقطة عن حدود إسرائيل.

وتأتي تصريحات كاتس، بعد يومين من دعوات تحريضية أطلقها وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير، والشتات عميحاي شيكلي، لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع.

وتنفذ إسرائيل منذ أشهر عدوانا عسكريا متكررا على سوريا، رغبة في جعل جنوب البلد العربي "منزوع السلاح"، مع زعم بـ"حماية الدروز" هناك.

والأربعاء، غادر كاتس، من تل أبيب إلى واشنطن لعقد اجتماعات موسعة مع المسئولين الأمريكيين.

وقالت قناة (12) العبرية الخاصة، إنّ كاتس، سيبحث مع المسئولين الأمريكيين أيضاً الملف الإيراني.

وشددت القناة على أن زيارة كاتس، تأتي في إطار التفاهمات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الملف الإيراني.

ورجحت أن توقع وزارتي الدفاع الإسرائيلية والأمريكية مذكرة تفاهم سرية من شأنها أن تعمل على ترسيخ العلاقة بين البلدين، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم الثنائية المفترض توقيعها تتركز على أمن إسرائيل، وشراء الأسلحة الهجومية والدفاعية.

يأتي ذلك بعد زيارة مماثلة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، لواشنطن في 7 يوليو الجاري، استمرت لـ5 أيام، هي الثالثة خلال ستة أشهر.

والتقى نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، وناقشا عدة ملفات من بينها ملف الحرب في غزة والجهود للوصول إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.