استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وذلك على هامش زيارة الوزير لحضور مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التجارة.

حضر اللقاء الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور وليد عفيفي، عميد كلية التجارة ورئيس لجنة المناقشة.

وأعرب الدكتور دسوقي عن بالغ ترحيبه بزيارة الفريق كامل الوزير، مؤكدًا أن وجوده في رحاب الجامعة يُعد تشريفًا كبيرًا، ويعكس اهتمام الدولة المتزايد بالجامعات ودورها في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما في مجالي النقل والصناعة، ودورها في تطوير البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطني.

كما أكد رئيس الجامعة على إيمان المؤسسة التعليمية بضرورة التكامل بين التعليم والبحث العلمي ومتطلبات التنمية، مضيفًا أن الجامعة تلتزم بدورها كشريك فاعل في تحقيق رؤية مصر 2030، وخدمة المجتمع على المستويين المحلي والوطني.

من جانبه، أعرب الفريق كامل الوزير عن سعادته بحضوره في جامعة كفر الشيخ، مشيدًا بمستواها الأكاديمي والبحثي ودورها في خدمة المجتمع، مؤكداً أنها تمثل نموذجًا مشرفًا للجامعات الإقليمية التي تسهم في دعم جهود التنمية.





