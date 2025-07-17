تضرر المسرح الرئيسي لمهرجان تومورولاند البلجيكي الشهير بشدة قبل يومين من انطلاقه

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اندلع حريق في المسرح الرئيسي لمهرجان "تومورولاند" البلجيكي، أمس الأربعاء، قبل يومين من انطلاق مهرجان الموسيقى الإلكترونية العالمي الشهير.

وقالت متحدثة باسم فرقة الإطفاء، إن الحريق لم يسفر حتى الآن عن إصابة أحد بأذى.

وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) بأنه تم نشر فرق الطوارئ في موقع الحادث، وبأن جهودها تتركز على ضمان سلامة العاملين في المهرجان.

وأكد منظمو المهرجان في بيان أن المسرح تضرر بشدة بسبب الحريق.

ومع ذلك، قالت متحدثة باسم "تومورولاند" في مؤتمر صحفي إن المهرجان، المقرر إقامته خلال عطلتي نهاية الأسبوع المقررتين من 18 حتى 20 يوليو، ومن 25 حتى 27 من الشهر نفسه، سيقام بدون المسرح الرئيسي.

وأضاف البيان: "نركز على إيجاد حلول لعطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالمهرجان".

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سحابة كثيفة من الدخان، بالإضافة إلى المسرح بعد تدميره بالكامل بسبب الحريق.