الأرصاد: استمرار موجات ارتفاع درجات الحرارة حتى الأسبوع بعد المقبل

قالت الدكتورة منار غانم نائبة رئيس المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد في الأيام المقبلة ارتفاعًا في قيم درجات الحرارة بين درجتين إلى ثلاث درجات عن المعدلات الطبيعية .

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 38 درجة مئوية وتصل بنهاية الأسبوع إلى 39 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة المحسوسة ترتفع بنحو 4 درجات، بفعل ارتفاع نسبة الرطوبة التي تتجاوز 95% وعلى المناطق الساحلية 85%.

ولفتت غانم، إلى أن محافظات الصعيد تعاني من موجات ارتفاع في قيم درجات الحرارة، حيث تسجل محافظات مثل الأقصر وأسوان 43 و44 درجة مئوية، مؤكدة أن هذه الارتفاعات مستمرة حتى بداية الأسبوع بعد المقبل.

ونوهت إلى أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة رطبة على أغلب المحافظات، كما أن الفترات الليلة تسجل ارتفاعات في الحرارة بسبب الرطوبة.

ودعت المواطنين لاتخاذ احتياطاتهم بسبب ارتفاعات درجات الحرارة مثل التواجد بأماكن جيدة التهوية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وتناول قدر كبير من المشروبات والسوائل وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون.