تنظم دار ديير للنشر والتوزيع مناقشة وحفل توقيع كتاب «ماذا تفعل لو كنت مكاني؟» للواء وليد السيسي، وذلك في السابعة مساء غد السبت 18 يوليو، على المسرح الصغير بمركز المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتحدث اللواء وليد السيسي خلال اللقاء عن تجربة كتابة الكتاب، والخلفيات الواقعية التي استند إليها، كما يجيب عن أسئلة القراء، قبل أن يوقع نسخًا من الكتاب للحضور.

رحلة مشوّقة، يصطحبنا اللواء وليد السيسي إلى عالمٍ عرفه عن قرب، عالم قضايا المخدرات بخفاياه وتعقيداته، في كتاب يكشف ما لم يُروَ من قبل.

داخل صفحات هذا الكتاب، نقترب من عالمٍ مظلم، تتشابك فيه الخيوط، وتظهر الوجوه المزدوجة، وتنكشف حقائق لا يراها إلا من عاشها من الداخل.

لا يكتفي المؤلف بسرد قضايا عرفها القارئ عبر الأخبار، بل يفتح الأبواب لما وراء الحكايات: تفاصيل أُغفلت، وقصص تأخّر زمن البوح بها.

هنا تتقاطع العدالة مع الخوف، وتتبدّل الأدوار بين متهم وضحية، وتنكشف لحظات فارقة غيّرت مصائر أشخاص، وربما مسارات قضايا بأكملها.

هذا الكتاب ليس مجرد شهادة توثيقية، ولا سردًا تشويقيًا فقط، بل محاولة لفهم الجانب الخفي من عالم شديد القسوة، يرويه من كان شاهدًا وصانع قرار في آنٍ واحد.

حكايات أقرب إلى الحقيقة مما نحب، وأبعد عن الخيال مما نظن.

جدير بالذكر أن المعرض مستمر حتى الإثنين 23 يوليو 2026، وتقام الدورة الحادية والعشرين بالتعاون مع كل من الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، برعاية بنك ABC، ويتسم المعرض هذا العام ببرنامج ثقافي متنوع يضم ندوات وأمسيات وورشًا فنية وأنشطة للأطفال، إلى جانب مشاركة واسعة من دور النشر المصرية والعربية.