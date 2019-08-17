 السيسي يفتتح مشروعا للصوب الزراعية في قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي يفتتح مشروعا للصوب الزراعية في قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية

أ ش أ
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 9:45 ص | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 9:46 ص

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من "قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية".

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.

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