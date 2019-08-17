السكك الحديدية الألمانية تعفي العسكريين من دفع ثمن رحلاتهم بدءا من 2020

من المنتظر أن تعفي شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) الجنود العاملين في الجيش الألماني من دفع ثمن رحلاتهم اعتبارا من مطلع يناير المقبل.

وفي أعقاب محادثات لشركة (دويتشه بان) مع وزارة الدفاع ووزارة النقل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، صدر بيان مشترك اليوم السبت جاء فيه أن هذا العرض سار بالنسبة لقطارات الرحلات البعيدة والإقليمية.

ومن المنتظر بموجب الاتفاق بين هذه الجهات أن يتمكن الجنود العاملون في الجيش من اختيار رحلتهم عبر بوابة حجز خاصة والحصول عبرة وسيلة رقمية على تذكرة لهذه الرحلة بالدرجة الثانية.

كانت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة غدا الأحد ذكرت أن الجيش سيدفع قيمة إجمالية مقابل هذه الخدمة تقدر بنحو أربعة ملايين يورو سنويا.

وجاء في بيان الاتفاق اليوم أنه سيجري مراجعة المبلغ الإجمالي المتفق عليه بشكل منتظم.

ولا يسري هذا العرض مبدئيا بالنسبة لشركات السكك الحديدية الخاصة غير أنه من المنتظر أن تجري وزارة الدفاع محادثات مع هذه الشركات.