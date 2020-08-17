نتنياهو: زيارات متبادلة بين الإسرائيليين والإماراتيين خلال الفترة المقبلة

نتنياهو: لدينا استثمارات مع الإمارات لابتكار لقاح لفيروس كورونا وتطويره لخدمة شعوب المنطقة





قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هنالك تعاونًا بين العقول وريادة الأعمال في دولتي الإمارات وإسرائيل، لافتًا إلى عقد زيارات متبادلة بين الإسرائيليين والإماراتيين، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الاثنين، أنه سيتم عقد اجتماعات مشتركة بين الجانبين في مجال ريادة الأعمال، مؤكدًا أن الاجتماعات المشتركة هدف السلام.

ولفت إلى أن دولة الاحتلال وافقت على تعليق ضم أراضي في المنطقة، تنفيذًا للمطلب الأمريكي، متابعًا: «نريد أن نوسع نطاق السلام، وهي الأولوية في الوقت الحالي».

وتابع: «الدول العربية يتطلعون لما سنفعله، وربما تنضم لهذه الدائرة من الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد ومنافع من حيث الصحة والتجارة والمياه»، مشيرًا إلى أن دولته ستستورد من المنطقة الحرة في الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أنها ستحصل على منتجات رخيصة وبأسعار معقولة، قائلًا إن دولة الاحتلال لديها معهد بيولوجي متقدم يعمل ويشغل أبحاثًا لإيجاد لقاحًا لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وذكر أن إيجاد لقاح لفيروس كورونا يسير بشكل أسرع مما يتصور، مستطردًا: «لدينا استثمارات مع الإمارات لابتكار لقاح وتطويره لخدمة الشعبين وشعوب المنطقة».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، الخميس الماضي، بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.