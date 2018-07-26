مؤتمر الحزب الديمقراطي الأمريكي ينطلق بشكل رقمي في المقام الأول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انطلق اليوم الاثنين المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمريكي، الذي سوف يتوج باختيار جو بايدن رسميا كمرشح للحزب لخوض الانتخابات أمام الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر.

وبوصفه أول ممؤتمر لاختيار مرشح في عصر وباء كورونا، تم تعديل صيغة الحضور الشخصي وسوف يصبح الآن حدثا رقميا إلى حد كبير يفتقد الحشود المفعمة بالحماس والجداول الزمنية المزدحمة في السنوات الماضية.

وسوف يتم بث خطابات بايدن وشريكته المرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس والساسة الديمقراطيين الثقال والنجوم الصاعدة في الحزب من الساعة 0100 إلى 0300 بتوقيت جرينتش يوميا في الفترة من 17 إلى 20 أغسطس.

ومن بين المتحدثين اليوم الاثنين السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، والسيناتور بيرني ساندرز، والحاكمان أندرو كومو وجريتشين ويتمير.

وسوف تشهد الأمسية كلمات لأشخاص انتفضوا لمواجهة الأزمات التي تواجهها الأمة، حيث "يواصل وباء كوفيد -19 انتشاره، وبقاء عشرات الملايين من الأشخاص عاطلين عن العمل، ومواجهة أمريكا للظلم العنصري الذي أدى إلى تهميش الكثيرين"، وفقا لموقع المؤتمر.

ومن المقرر أن تدخل هاريس 55 عاما التاريخ باعتبارها أول شخص من ذوي البشرة السمراء يقبل ترشيح الحزب لمنصب نائب الرئيس يوم الأربعاء. وسوف تكون أيضا أول شخصية أمريكية آسيوية يتم اختيارها.

ويأتي الترشيح الرسمي لبايدن بعد ذلك بيوم واحد، أي يوم الخميس.

وقال الحزب إن بايدن، نائب الرئيس السابق، "سوف يتحدث عن رؤيته لتوحيد أمريكا لإخراجنا من الفوضى والأزمات المستمرة".

وتشمل قائمة من يدلون بكلماتهم هذا الأسبوع أيضا الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون، وعروضا موسيقية من بيلي إيليش وجون ليجند.

ويبدأ مؤتمر الحزب الجمهوري في 24 أغسطس.