 حبس السائق المتهم بالتسبب في حادث وزير التنمية المحلية بطريق العلمين - بوابة الشروق
الأربعاء 17 أغسطس 2022 3:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

حبس السائق المتهم بالتسبب في حادث وزير التنمية المحلية بطريق العلمين

عصام عامر
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 2:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 2:55 ص

قررت نيابة العلمين الجزئية، ومقرها مدينة برج العرب، حبس سائق السيارة النقل الثقيل التي تسببت في حادث وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، والوفد المرافق له، وتسبب في إصابة 7 أشخاص، 4 أيام إحتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة استمرار تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، مع إجراء تحليل مُخدرات للمتهم، لبيان ما إذا كان متعاطٍ للمواد المخدرة من عدمه، وسؤال شهود العيان.

وجاء قرار النيابة عقب تسليم السائق المتهم نفسه إلى قسم شرطة العلمين، وتم إحالته إلى نيابة العلمين ومقرها محافظة الإسكندرية، حيث اتخذت قرارها المُقدم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك