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مصر
البابا تواضروس: سالتقي أسر المتوفين في حادث كنيسة أبو سيفين خلال أيام
البابا تواضروس: حادث كنيسة أبو سيفين كشف عن معدن المصريين
البابا تواضروس: الشعب المصري أظهر معدنه الأصيل خلال أزمة كنيسة أبو سيفين
برلماني: قرارات العفو الرئاسية تؤكد نجاح الحوار الوطني وتعبر عن مصدقيته
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منظمة الصحة العالمية: الوضع الإنساني في تيجراي «أسوأ كارثة في العالم»
محتجون ألمان يلاحقون المستشار شولتس بهتافات «خائن الشعب»
نجل ترامب: العائلة ستنشر تسجيلا مصورا لعملية اقتحام منزل والده
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الانتقادات تطول كلوب بعد الأداء الهزيل لدفاع ليفربول في المباريات الأخيرة
أبرزهم صلاح محسن.. سيراميكا يسعى لضم 3 لاعبين من الأهلي
طنطا يضم ثالث صفقاته استعدادًا للموسم الجديد
رأي
فن
أسماء أبو اليزيد تصل العرض الخاص لفيلمها «الدعوة عامة»
محمد عبد الرحمن في العرض الخاص لفيلم الدعوة عامة بعد وعكته الصحية
افتتاح مهرجان القلعة بالوقوف حدادا على ضحايا كنيسة أبوسيفين
محمد حماقي يطرح أغنية «قلبي حبك جدا»
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مواطن
متحدث التنمية المحلية عن حادث الوزير: غبار كثيف أدى إلى التصادم
خبراء يضعون روشتة عمل وزير التنمية المحلية الجديد
السياحة تتابع أعمال رفع كفاءة سرعات خدمة الإنترنت بفنادق شرم الشيخ
حوادث وقضايا
وصول جثامين الأسرة ضحايا حادث طريق الإسماعيلية لمسقط رأسهم بالشرقية
كشف ملابسات فيديو الإسكندرية: السائق ألقى بنفسه أمام ونش المرور بسبب سحب رخصته
الإعدام للمتهم بقتل الطفل «وليد» بعد خروجه من صلاة الجمعة بالشرقية
الصحة: تقديم الإسعافات اللازمة لـ8 مصابين بحريق مستشفى البدرشين المركزي
تليفزيون
تامر أمين يوجه النصيحة لطلاب ثانوي: الطبيب البيطري بيكسب أكتر من البشري
المشرف على مكتب التنسيق يكشف إحصائية محبطة لطلاب الثانوية العامة
رئيس جهاز بني سويف الجديدة: تسليم 427 قطعة أرض للمواطنين مطلع أكتوبر
مدير برامج إم بى سي مصر يحصل على ماجستير إدارة الاعمال من الاك