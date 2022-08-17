انخفاض حالات كورونا الجديدة في ماليزيا إلى أدنى من 3000

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سجلت ماليزيا 2437 حالة جديدة بكوفيد- 19 في الـ 24 ساعة الماضية في انخفاض ملحوظ مقارنة بـ 4226 حالة يوم أمس الأول .

وذكر موقع "كوفيد ناو" التابع وزارة الصحة الماليزية أن إجمالي الحالات وصل إلى 4 ملايين و 737 ألفا و984 حالة.

وسجلت السلطات تعافي 3658 حالة، بما يرفع إجمالي عدد الأشخاص المتعافين إلى 4 ملايين و 659 ألفا و 688 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

وأشار موقع "كوفيد ناو" إلى أنه تم نقل 1566 مريضا إلى المستشفى من بينهم 31 مريضا إلى وحدات العناية الفائقة بينما يحتاج 50 آخرون إلى التنفس الصناعي.

وتم تسجيل ثمانية حالات وفاة جديدة بالفيروس.