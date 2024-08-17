فريق التفاوض الإسرائيلي «متفائل بحذر» بشأن التوصل لصفقة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الفريق المفاوض أطلع نتنياهو على وضع محادثات الدوحة بشأن صفقة "الأسرى ".

وأضاف أن فريق التفاوض أعرب عن "تفاؤل حذر" بشأن إمكانية المضي قدما في الصفقة على أساس مقترح واشنطن، كما عبر المكتب عن أمله أن تؤدي ضغوط واشنطن والوسطاء على حماس لقبول الاقتراح الأمريكي وحدوث انفراجة.

وفي مطلع يونيو الماضي، أصدرت الولايات المتحدة ومصر وقطر بيان ثلاثي لدعم وقف إطلاق النار واتمام صفقة الأسرى في غزة، بحسب موقع "الجزيرة,نت" الإخباري.

وجاء في البيان الثلاثي:" تدعو كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر مجتمعين، بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، كلاً من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حدَّدها الرئيس بايدن في ٣١ مايو.