إسرائيل هيوم: نتنياهو مُصر على مواصلة الحرب بعد إبرام الصفقة

نقلت إسرائيل هيوم عن مصدر سياسي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصر على استئناف الحرب بعد انتهاء الصفقة المفترضة مع حماس، وهو يطلب تعهدا أمريكيا مكتوبا بذلك.

وأشارت إسرائيل هيوم عن مصادر مطلعة على المفاوضات إلى إحراز تقدم كبير في مختلف المجالات مع الوسطاء، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وكان مكتب نتنياهو، قد صرح بأن الفريق المفاوض أطلع نتنياهو على وضع محادثات الدوحة بشأن صفقة "الأسرى ".

وأضاف أن فريق التفاوض أعرب عن "تفاؤل حذر" بشأن إمكانية المضي قدما في الصفقة على أساس مقترح واشنطن، كما عبر المكتب عن أمله أن تؤدي ضغوط واشنطن والوسطاء على حماس لقبول الاقتراح الأمريكي وحدوث انفراجة.