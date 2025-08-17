فيضان مفاجئ في شمال الصين يخلف 8 قتلى و4 مفقودين

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الأحد، أن فيضانا مفاجئا اجتاح موقع تخييم في شمال الصين، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وفقدان أربعة آخرين.

ووقع الفيضان نحو الساعة العاشرة مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي في منطقة أوراد رير بانر، وهي منطقة جبلية شاسعة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، والمعروفة بمواقع التخييم الشهيرة.

وتم الإعلان في البداية أن ثلاثة عشر من هواة التخييم في عداد المفقودين. وبحلول صباح اليوم الأحد، تم إنقاذ شخص واحد والعثور على ثماني جثث، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتجري جهود البحث والإنقاذ للعثور على المفقودين الأربعة المتبقين.

وشهد شمال الصين عدة حالات من الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية خلال الأسابيع الأخيرة. وأسفرت الفيضانات في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين في وقت سابق من أغسطس الجاري عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وفقدان 33 آخرين.

كما ضربت الأمطار الغزيرة أجزاء أخرى من البلاد، حيث شهدت هونج كونج هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.