تأجيل محاكمة طفل المرور المتهم بالاعتداء على طالب بعصا بيسبول لـ1 أكتوبر

قررت محكمة جنح المقطم، جلسة محاكمة المتهم "أ. أ" المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور" وآخرين، لاتهامه باستعراض القوة والاعتداء على طالب بـ"عصا بيسبول" أمام سنتر تعليمي في المقطم، لجلسة1 أكتوبر المقبل.

وفي وقت سابق كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة اعتداء "أ. أ" المعروف بـ"طفل المرور" على طالب بالمقطم، أن صديق المتهم هاتفه وأخبره أن شقيقته تعرضت للمضايقة على يد أحد الطلاب وطالبه بالحضور لمكان الواقعة.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7876 لسنة 2025 التي حصل "الشروق" على نسخة منها، إنه تحرك هو وصديقه "إبراهيم" بسيارته وتقابلا مع صديقهما "طوني"، وتوجهوا جميعًا إلى مكان الواقعة، وعند وصولهم بدأ صديقه "طوني" بالاعتداء على الطلاب المتواجدين.

وتابع أنه عثر على عصا بيسبول في حقيبة السيارة فقام هو الآخر بالاعتداء على الطلاب بالعصا، وأثناء ذلك ضرب المجني عليه "يوسف" على رأسه دون قصده، ولاذوا بالفرار من مكان الواقعة.

وأضاف المتهم أنه فوجئ بانتشار مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وتنقل بين عدة أماكن للفرار من الأجهزة الأمنية بمساعدة بعض أصدقائه، قبل أن تتمكن قوة أمنية من ضبطه في منزل جدته بمدينة نصر.