رئيس الزمالك لنجوم «اليد» على الهواء: «حققتوا معجزة وسطرتوا التاريخ»

فاجأ رئيس الزمالك، نجوم فريق كرة اليد بالنادي، الحاصلين على بطولة أفريقيا، بحضوره إلى ستوديو برنامج "الزمالك اليوم"، أثناء استضافتهم بالبرنامج.

ويستضيف خالد الغندور، في برنامج "الزمالك اليوم"، عبر قناة "الحدث اليوم"، نجوم فريق كرة اليد بنادي الزمالك، احتفالًا بحصولهم على بطولة أفريقيا.

ونجح الزمالك في التتويج باللقب الـ12 من بطولة أفريقيا لكرة اليد، بعد التغلب على نادي سبورتنج في المباراة النهائية بنتيجة 32-31.

وهنأ رئيس الزمالك، أحمد الأحمر وزملاؤه بالفريق من الحاضرين للبرنامج، على حصدهم للقب البطولة، مؤكدًا أنهم حققوا إنجازًا كبيرًا لفريق الزمالك.

وتابع حديثه: "الفريق حقق بطولة بمثابة المعجزة، كانوا متأخرين ونجحوا في الفوز بالبطولة في الثانية الأخيرة بفضل العزيمة والإرادة، ونجحوا في تسطير تاريخ للزمالك".

وشدد رئيس القلعة البيضاء، أن البطولة التي حققها الفريق هي هدية لجماهير الزمالك، مشيرًا إلى أن جماهير الأبيض تدعم الفريق بكل قوة.