نائب برلماني إيراني يطالب بإعدام روحاني

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طالب عضو في البرلمان الإيراني بإعدام الرئيس الإيراني، حسن روحاني

وقال موجتبي ذو النوري في تغريدة له اليوم السبت على موقع (تويتر) "يتعين أن يصدر القائد الأعلى لإيران أمرا بإعدامك 1000 مرة، حتى تبتهج قلوب الشعب الإيراني".

ونقلت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية التهديدات الصادرة من قبل رجل الدين ، الذي يعتبر إسلاميا متشددا.

وكان ذو النوري غاضبا بسبب تصريح أصدره روحاني تم تفسيره على إنه استعداد لمفاوضات مع الولايات المتحدة، من شأنها أن تؤدي إلى إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الحالية.

وكان روحاني قد قال الأربعاء الماضي "إذا لزم الأمر سنشن حربا وإذا لزم الأمر، سنحقق سلاما أيضا".

وبالنسبة للمتشددين فإن المفاوضات مع أمريكا، التي تعتبر العدو اللدود لإيران تعتبر خيانة.