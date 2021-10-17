مسئول أمريكي يزور نيجيريا وغينيا الاستوائية وموريتانيا

يقوم جون فاينر النائب الأول لمستشار الأمن القومي الأمريكي بجولة أفريقية يزور خلالها كلا من نيجيريا وغينيا الاستوائية وموريتانيا.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إيميلي هورن - في تصريح اليوم /الأحد/ - إن الاجتماعات التي سيجريها فاينر خلال جولته ستنضم إليها دانا بانكس المديرة بمجلس الأمن القومي للشأن الأفريقي ومايكل جونزاليز نائب مساعد وزير الخارجية لأفريقيا لإجراء اجتماعات رسمية الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أنه خلال وجوده في نيجيريا سيشدد فاينر على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وأكبر ديمقراطية في أفريقيا، كما سيناقش التزام واشنطن بالتقدم الديمقراطي المحرز، وبحكم القانون ومكافحة التهديدات التي تنجم عن التغير المناخي وعن الإرهاب.

كما سيبحث التزام واشنطن بالأمن الصحي العالمي في ظل وصول 5ر3 مليون جرعة لقاح ضد كورونا من إنتاج شركة فايزر إلى نيجيريا.

وأوضحت المتحدثة أنه في غينيا الاستوائية سيناقش المسئولون الأمريكيون مع نظرائهم هناك الأمن البحري في خليج غينيا، وفي موريتانيا، التي تستضيف الاجتماع الوزاري التنفيذي لمجموعة دول الساحل، الالتزام المشترك بمكافحة الجماعات الإرهابية إضافة إلى بعض القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.