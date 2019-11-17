تشابي ألونسو: جوارديولا سبب رحيلي عن ريال مدريد

أكد تشابي ألونسو، لاعب ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق والمدير الفني لفريق ريال سوسيداد ب الحالي، أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لـ «البافاري» ومانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، هو السبب الرئيسي في رحيله عن «المرينجي» موسم 2014-2015، مشيرًا إلى أنه كان يود اللعب تحت قيادة بيب ومعرفة أسراره في عالم التدريب.

وأجرى تشابي ألونسو لقاءً مع موقع «ذا أتلتيك» الأمريكي كشف خلاله عن ارتباط جوارديولا الوثيق بمسألة رحيله عن ريال مدريد، وجاء في حديثه: «كان لدي فضول كبير في اكتشاف أسرار جوارديولا».

وأشار تشابي إلى هاجس جوارديولا وحبه الشديد لعمله، وفي هذا السياق تابع: «بيب لديه حماس طبيعي لا هوادة فيه، مواسم كرة القدم طويلة، ولكن لا يظهر عليه الإرهاق حتى النهاية، كان جوارديولا متحفزًا وجاهزًا دائمًا».

وأما بالنسبة إلى مواجهاته مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني، فأضاف: «لم أستمتع باللعب ضدهم لأنهم كانوا يخوضونها بحدة لدرجة قد تقودك للتعرض للإصابة، كان الأمر يبدو كما لو كان يود حصرك في قفص، كان هناك ضغط منظم، كنت تعاني من الضغوط طيلة اللقاء، استمعت بحالة حماس في تلك المواجهات لأنها كانت مهمة للغاية، ولكن تحدي هزيمة دورتموند كان كبيرًا».

جدير بالذكر أن تشابي رحل عن ريال سوسيداد متجهًا إلى ليفربول في عام 2004 وظل رفقته حتى 2009، ورحل بعدها إلى ريال مدريد وظل رفقته 5 سنوات.

وفي صيف عام 2014 انضم إلى كتيبة بيب جوارديولا آنذاك وظل هناك إلى أن اعتزل في عام 2017.