تعرف على شروط فتح الصيادلة معامل تحاليل طبية

قالت النقابة العامة للصيادلة، إنه يشترط لفتح الصيدلي معمل تحاليل طبية ومزاولة مهنة التحاليل الطبية، حصوله على دراسات عليا "ماجستير أو دكتوراة"، أو على الأقل دبلومة فى قسمي الميكروبيولوجي أو الكيمياء الحيوية".

وأوضحت النقابة فى بيان لها اليوم، أن الأوراق المطلوبة لفتح معمل للتحاليل الطبية تتضمن أصل شهادة التخرج من كلية الصيدلة، وأصل الماجستيرأو الدكتوراة أوالدبلومة، وأصل المحتوى العلمى المدروس.(وليس بيان الدرجات)، وشهادة قيد بالنقابة، وفيش جنائى موجه إلى وزارة الصحة سارى، وصورة موقف من التجنيد طبق الأصل مختومة، و3 صور شخصية، وصورة كارنيه حديثة، وصورة البطاقة.

وأضافت أن الأوراق المطلوبة تقدم بمقر النقابة العامة للصيادلة ويتم مراجعتها وإرسالها إلى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، وبعد ذلك يتم عرض تلك الملفات على اللجنة المختصة للتحاليل الطبية لمراجعتها والتأكد من استيفاء كافة الشروط واستصدار الترخيص خلال مدة تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم.

وذكرت أن النقابة كانت قد حصلت على موافقة الإدارة المركزية للتحاليل الطبية عام 2016 لاستخراج تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية من خلال التقدم إلى نقابة الصيادلة مباشرة، بعد أن كان يضطر الصيدلى لرفع قضايا ضد الوزارة وينتظر شهورلإثبات حقه فى فتح معمل تحاليل طبية، وتم منذ ذلك التاريخ استخراج مايقرب من 1500ترخيص للصيادلة، ومازالت النقابة تستقبل بمقرها الراغبين فى التقدم لفتح معامل تحاليل طبية.