اليابان: رئيس الوزراء لن يلتقي ترامب قبل تنصيبه رسميا في يناير المقبل

أفاد مصدر رسمي ياباني يوم السبت، بأن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا تخلى عن رغبته في عقد أول اجتماع شخصي له مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في طريق عودته إلى طوكيو بعد حضوره مؤتمرات دولية في أمريكا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المصدر قوله ، إن الفريق الانتقالي لترامب، أبلغ الحكومة اليابانية، من حيث المبدأ، بأن ترامب لن يلتقي بالقادة الأجانب قبل توليه مهام منصبه في يناير المقبل.

وكان إيشيبا قد اتفق مع ترامب ، خلال مكالمتهما الهاتفية في أوائل نوفمبر الجاري، على العمل سويا لرفع مستوى التحالف الثنائي بين بلديهمان وقال للصحفيين إن لديه انطباع بأن الرئيس المنتخب شخصية "ودودة" وإنه "يمكن التحدث معه بصدق".