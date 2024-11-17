تهم جنسية تطارد مرشح ترامب لوزارة العدل

ادّعت امرأة حضرت عام 2017 حفلة مع النائب الجمهوري السابق مات جيتز، أنها شاهدته يُمارس الجنس مع قاصر، وفقاً لما نقلته شبكة «CBS News» عن محاميها، بينما اعتبر المرشح لوزارة العدل الأمريكية أن هذه المزاعم تأتي في إطار «حملة تشهير».

وجاءت ادعاءات الشاهدة ضد عضو الكونجرس المُنتخَب حديثاً، خلال شهادتها أمام لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأمريكي، فيما أصدر محاميها جويل ليبارد بياناً، الجمعة، دعا فيه اللجنة إلى نشر نتائج تحقيقها المستمر منذ سنوات في قضية جيتز.

وكانت اللجنة تُخطط للتصويت، السبت، على ما إذا كانت ستصدر تقريرها، لكن الاجتماع أُلغي بعد أن أعلن الرئيس المُنتخَب دونالد ترامب، عن نيته ترشيح جيتز لمنصب وزير العدل، واستقالة النائب الجمهوري من الكونجرس في وقت لاحق.

وقال ليبارد: «بينما ينظر مجلس الشيوخ في ترشيح النائب السابق جيتز لمنصب وزير العدل، فإن هناك العديد من الأسئلة التي تتطلب إجابات، فماذا لو كانت الشهادة تحت القسم وصفت سلوكاً يؤهل لاستبعاد أي شخص من العمل على رأس جهات إنفاذ القانون في البلاد؟».

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن شهادة هذه السيدة، واحدة من 4 نساء على الأقل أبلغن اللجنة أنهن حصلن على أموال لحضور حفلات تضمنت تعاطي المخدرات وممارسة الجنس كان جيتز حاضراً فيها، فيما تدعم هذه الشهادة، رواية فتاة أخبرت اللجنة أنها مارست الجنس مع النائب السابق عندما كانت في الـ17 من عمرها.

وأوضح محامي الفتاة، أنها «كانت طالبة في المدرسة الثانوية في ذلك الوقت، وهناك شهود على ما حدث»، داعياً اللجنة إلى إصدار تقريرها بشأن جيتز.

ووفق «CBS News» فإن اللجنة لديها أيضاً سجل معاملات جيتز المالية على تطبيق «فينمو»، والذي يُزعم أنه يُظهر مدفوعات للنساء.