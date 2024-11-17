النائب أحمد بهاء شلبي: لا رسوم أو مصروفات إضافية على اللاجئين في القانون الجديد

قال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن قانون تنظيم لجوء الأجانب في مصر يتيح للدولة تحديد صفة اللاجئ والفصل في طلبات اللجوء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن القانون يتيح رصد أعداد اللاجئين، وحجم الضغط على الموارد، ما يساهم في التنسيق مع جهات الدولة لإتاحة الخدمات.

وأوضح أن المجتمع الدولي يجب أن تكون الأرقام واضحة أمامه لبيان طبيعة الأوضاع على الأرض، وحجم التحديات التي تواجهها مصر.

وأشار إلى أن تعريف اللاجئ في القانون هو نفسه الوارد في اتفاقية جنيف، مؤكدا أن الدولة تضع التزامات على نفسها بينها عدم وجود أي مصروفات أو رسوم إضافية على اللاجئ زيادة عن المواطن، بل عملت الدولة على إزالة الأعباء عنه وتمنحه حقوقا في التعليم والرعاية الصحية.

وأوضح أن نظام الإقامة في مصر إما يكون مستثمر أو بعقد عمل أو بسياحة لمدة ستة أشهر، وما دون ذلك يكون في حكم اللاجئ.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم لجوء الأجانب من حيث المبدأ.

وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة. وتكون هذه اللجنة هي الجهة المهيمنة على كل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين. كما تتولى، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذلك التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.