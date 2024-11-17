طرد رئيس وزراء اليونان السابق أنطونيس ساماراس من الحزب المحافظ الحاكم

تعرض رئيس الوزراء والنائب اليوناني السابق أنطونيس ساماراس للطرد من حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم، بسبب انتقاداته المستمرة لسياسات الحكومة.

وانتقد ساماراس (73 عاما) وهو قومي متشدد، نهج رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس "في المفاوضات مع تركيا، والذي شبهه بالمهادنة .

كما رفض بشدة سياسة الحكومة التي اعتبرها "وسطية" أو "تقدمية" للغاية، وخاصة قرار التشريع لصالح زواج المثليين في وقت سابق من هذا العام.

وبدت الحكومة غاضبة بشكل خاص من مقابلة مع ساماراس تم نشرها في صحيفة صنداي (تو فيما) دعا فيها إلى الإطاحة بوزير الخارجية جورج جيرابتريتيس بسبب إجرائه مفاوضات مع تركيا.