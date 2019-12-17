مواجهات بين الأمن ومحتجين في لبنان على خلفية تسريب فيديو مسيء للشيعة

تجمع عدد من المحتجين الغاضبين عند جسر الرينغ في بيروت، على خلفية تسريب فيديو مسيء للشيعة، في محاولة منهم للوصول إلى ساحة الشهداء في بيروت، واشتبكوا مع القوة الأمنية التي تمنعهم من الوصول لعدم الاحتكاك مع متظاهري الحراك الشعبي.

ووضعت القوى الأمنية عددا من الحواجز لحماية متظاهري الحراك الشعبي الذين كانوا يصرخون "شيعة شيعة ".

وقام المحتجون برشق القوى الأمنية بالحجارة، بينما ألقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع باتجاه المحتجين.

ووصلت تعزيزات من الجيش اللبناني إلى مكان المواجهات.

وأضرم المحتجون النار بسيارة كانت متوقفة بالقرب من المكان الذي وقعت فيه المواجهات.

وتشهد منطقة المواجهات عمليات كر وفر بين القوى الأمنية والشبان الغاضبين من الشيعة.

ولا يوجد في ساحة الاعتصام في وسط بيروت سوى عشرات المتظاهرين يتواجدون في خيم الاعتصام.

وكان قد انتشر مساء الاثنين، تسجيل مصور لأحد الشبان من طرابلس موجود في اليونان، أساء فيه للمقامات الدينية الشيعية.

يذكر أن لبنان يشهد منذ شهرين احتجاجات شعبية تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.