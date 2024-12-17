الفنان الفلسطيني كامل الباشا خلال تكريمه بمهرجان القاهرة للفيلم القصير: السينما تصنع مجتمعات جديدة

أقيم حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، مساء أمس، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في أجواء اتسمت بالبساطة والهدوء.

وشكر وحيد صبحي رئيس المهرجان، وزارة الثقافة عن المجهودات المبذولة في إخراج حفل الافتتاح بهذا الشكل، معبرا عن سعادته بمشاركة قناة الوثائقية كراعي للمهرجان برئاسة شريف سعيد، معتبرا الرعاية خطوة هامة جدا في مسيرة المهرجان.

وسرد شريف مندور رئيس مؤسسة بيت الفيلم الجهة المنظمة للمهرجان، قصة نشأة هذا الحدث الفني، من خلال مجموعة من الشباب حلموا بتقديم المهرجان، معربا عن سعادته من حجم الحضور.

وأكد الفنان والناقد الفني أحمد النبوي مدير المهرجان، أن الدورة السادسة هذا العام ستعرض 55 فيلما يتنافسون على جوائز المهرجان، كما سيقيم ندوة للفنان خالد النبوي وعدد من اللقاءات مع صناع السينما.

وأعرب تامر بجاتو المدير التنفيذي للمهرجان، عن سعادته من حجم الحضور في ليلة الافتتاح، والذي يؤكد اهتمام صناع السينما بالأفلام القصيرة، مؤكدا أن المهرجان توسع بشكل كبير، حيث بدأ المهرجان بعروض أفلام فقط، وأصبح المهرجان حاليا يعرض أفلام ويقيم ندوات ويعرض المهرجان أفلامه في أكثر من شاشة.

وعرض مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، خلال الافتتاح برومو لعدد من الأفلام المشاركة في المسابقات الخمس ولجان التحكيم.

وكُرم مهندس الديكور أنسي أبو سيف، ووجه الشكر للمهرجان والشكر للمخرج أمير رمسيس والذي سلمه درع التكريم، معبرا عن اعتزازه بالتكريم لكونه تكريما من الشباب، وأنه يتعلم منهم.

وكُرمت الفنانة ناهد السباعي والتي أهدت تكريمها لروح والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، مؤكدة أهمية صناعة الفيلم القصير وأنه نوع مختلف من السينما.

وأكد الممثل الفلسطيني كامل الباشا، خلال تكريمه، أنه يعتبر تكليفا لتقديم الأفضل، متمنيا أن يكون شعار المهرجان العام المقبل مهرجان من أجل الحب والسلام والعدالة.

وأشار إلى أن السينما تصنع مجتمعات جديدة وتصنع التاريخ، موجها الشكر لكل من ذكر اسم فلسطين في فيلم أو أنتج فيلم عن فلسطين، قائلا إنه في عام 48 هدمت 485 قرية فلسطينية، وتم تهجير مليون فلسطيني .

وحضر حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير كل من المنتج محمد العدل، والفنانة ناهد السباعي، والفنانة حورية فرغلي، والمنتج صفي الدين محمود، والمنتج عاطف عبداللطيف، والمخرج أمير رمسيس، والفنان عمرو القاضي، والدكتورة مرفت أبوعوف، والمنتجة شاهيناز العقاد، ومهندس الديكور فوزي العامري، والفنان كامل الباشا، والفنانة دومينيك .