محافظ المنوفية يلتقي وفد وزارة الاتصالات لبحث إطلاق منصة حكايتنا بقرى حياة كريمة



التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المعني بمنصة حياة كريمة رقمية "حكايتنا"، لبحث ومناقشة جميع الإجراءات والاستعدادات النهائية اللازمة لإطلاق "منصة حكايتنا" بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون، وفلسفة المنصة وآليات عملها، ومستهدفاتها التنموية.

يأتي ذلك بحضور كل من محمد موسى نائب محافظ المنوفية، الدكتور أحمد الخطيب مدير المكتب الفني لنائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمهندسة روفيدة محمود مدير مشروع المنصة، المهندس محمد عبدالرحمن أخصائي مشروع المنصة، علا الغتمي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

واستعراض محافظ المنوفية، خلال اللقاء، آليات عمل المنصة الرقمية، وما تتضمنه المنصة من خدمات ومزايا تفاعلية، لتعزيز التفاعل الاجتماعي وتحسين حياة المواطنين في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع تحقيق التمكين الاقتصادي الرقمي لهم، وتعظيم رأس المال الاجتماعي والبشري، وتنمية القدرات الرقمية، للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.

أعرب محافظ المنوفية، عن بالغ تقديره للتعاون المثمر والبناء بين جميع مؤسسات الدولة، مشيدا بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم محافظة المنوفية في التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي وتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة والوحدات المحلية وتعزيز المشاركة الرقمية للمواطنين، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوفير حياة كريمة ملائمة لهم، مشيداً بدور "منصة حكايتنا"، وما ستوفره من فرص متنوعة، لتعزيز التنمية المستدامة، بالقرى التي تنفذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

وأكد المحافظ حرص الأجهزة التنفيذية على توفير كل سبل الدعم اللازم لإنجاح النموذج التجريبي للمنصة الرقمية، الذي سيتم تنفيذه بقرية ساقية أبو شعرة بمركز أشمون، كواحدة من قرى مبادرة "حياة كريمة".

فيما أعرب وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بالغ شكرهم لمحافظ المنوفية لجهوده في توفير الدعم اللازم لتطبيق النموذج التجريبي "لمنصة حكايتنا" بقرية ساقية أبو شعرة، تمهيداً لإطلاق المنصة بقرى مبادرة "حياة كريمة"، وصولا إلى تعميم المنصة بمختلف مناطق الجمهورية.

وأوضح الوفد أن المنصة الرقمية المزمع تنفيذها بقرية ساقية أبو شعرة، عبارة عن منظومة تفاعلية رقمية، تتم من خلال تطبيق محمول، وبوابة إلكترونية، في بيئة رقمية مؤمنة، تُتيح العديد من الأنشطة والخدمات الرقمية للمواطنين، لرفع الوعي الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، وتعظيم الاستفادة من مشروعات الدولة التنموية، وجهود التحول الرقمي لتحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية.

وأشار إلى أنه جاري اتخاذ كل التجهيزات والاستعدادات الفنية واللوجستية لتشغيل المنصة، وتفعيل خدماتها لمواطني قرية ساقية أبو شعرة، حيث سيتم تنفيذ النموذج التجريبي بالقرية خلال الأشهر القادمة، وذلك بهدف دراسة واستخلاص جميع نتائج التجربة، قبل الإطلاق الكامل للمنصة علي مستوى الجمهورية.

وخلال الزيارة، أجرى وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جولة ميدانية في قرية ساقية أبو شعرة بمركز أشمون، لعقد عدة لقاءات مع مواطني القرية والصناع وأصحاب الحرف، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن المنصة الرقمية، وسبل استفادتهم منها.

وأشاد المواطنين بما تقدمه المنصة من خدمات ومزايا ودعم لتسويق منتجات القرية من سجاد ومشغولات يدوية، حيث إنها ستكون حلقة وصل قوية بين المواطنين وبعضهم البعض من جهة، وبين المواطنين والمحافظة، وكل مؤسسات الدولة، من جهة أخرى.

جدير بالذكر أن منصة حكايتنا قد فازت منذ أيام بجائزة مسابقة الابتكار الإداري الرقمي AAPAM Innovative Management Award التي نظمتها المنظمة الإفريقية للإدارة العامة، خلال فعاليات الدورة الثالثة والأربعين للمنظمة، والتي عقدت في مدينة كامبالا عاصمة أوغندا خلال الفترة من 26– 29 نوفمبر 2024.

وتعد المنصة نموذج للشراكة الناجحة بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وهي نتاج تعاون وثيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمحافظات، والهيئة القومية للبريد، والشركة المصرية للاتصالات، والشركاء المحليين والدوليين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بجانب "مؤسسة حياة كريمة".