محافظ الغربية يدعو الأمهات للمشاركة في مسابقة الأم المثالية 2025

دعا اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أمهات المحافظة إلى المشاركة في مسابقة "الأم المثالية لعام 2025"، التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، تقديرًا لعطاء الأمهات وتضحياتهن في بناء أسر قوية ومجتمع مستدام.

وقال محافظ الغربية في تصريحاته صحفية، إن "الأم المصرية كانت ولا تزال رمزًا للتفاني والعطاء بلا حدود، ومشاركتكن في هذه المسابقة هو تقدير لمسيرتكن الملهمة وجهودكن الجبارة في تربية الأجيال، ونحرص على تكريم الأمهات اللاتي قدمن نماذج مشرفة من الكفاح والصبر لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائهن، وندعو كل أم غربية لديها قصة عطاء إلى التقديم والمشاركة في هذه الفرصة المهمة".

وأشار المحافظ إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية قد بدأت بالفعل في استقبال طلبات الترشح بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024، وحتى الخميس 16 يناير 2025.

وقال الجندي، إن وزارة التضامن الاجتماعي أوضحت شروط ومعايير الاختيار، التي تعكس جهود الأم في تربية أبنائها ودعم المجتمع وتتمثل في قصة عطاء متفردة تتضمن الصبر والتضحية لتحقيق مستقبل أفضل للأسرة، والإلمام بالقراءة والكتابة كحد أدنى.

وكما أوضحت التضامن خلال الشروط "ألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة، مع استثناء المحافظات الحدودية مثل شمال سيناء وأسوان"، وحصول جميع الأبناء على مؤهلات عليا أو تواجدهم في السنوات النهائية بالكليات، وتشجيع الأبناء على العمل، والمشاركة في أنشطة مجتمعية بارزة.

وتابعت، "تفضيل الأم العاملة، الأرملة، المطلقة، أو التي واجهت ظروفًا صحية صعبة مع الزوج".

وأضاف المحافظ أن المسابقة هذا العام ستكرم فئات متنوعة، تشمل: الأم المثالية على مستوى كل محافظة، والأم البديلة التي كفلت أطفالًا كريمي النسب في منزلها وقدمت لهم حياة كريمة، والأم المثالية لأبناء ذوي الإعاقة، بشرط تحقيق أحد الأبناء إنجازًا بارزًا في مجال الرياضة، أو العلم، أو الفنون، أمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحه قائلاً: "نحن نفتخر بالأمهات الغرباويات اللواتي قدمن نماذج مضيئة في الصبر والكفاح، وأتمنى أن تشهد محافظة الغربية أكبر مشاركة ممكنة هذا العام، وهذا التكريم هو رسالة تقدير لكل أم صنعت من التحديات نجاحًا، وعلينا أن نحتفي بمثل هذه القصص الملهمة التي تمثل قدوة للأجيال القادمة".

ودعا المحافظ جميع الأمهات اللاتي تنطبق عليهن الشروط إلى التقدم عبر مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مؤكدًا أن هذا التكريم يعد خطوة مهمة لإبراز دور الأمهات في بناء أسر متماسكة ومجتمع قوي.



