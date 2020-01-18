قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز بدعم كامل من أجهزة الدولة والقيادة السياسية انتهى من تجهيز 16 فرعًا في محافظات الجمهورية، ذاكرًا أنه جاري تزويدهم بسيارات الضبطية القضائية.

وأضاف أثناء لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن مصر سيصبح بها فروع لجهاز حماية المستهلك واقعية وعملية لا تعمل بشكل نمطي في كافة المحافظات، في 30 يونيو 2020، تطبيقًا لوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تصبح مصر حديثة بحلول التاريخ المذكور.

وأعرب عن سعادته برد فعل المواطنين نحو تواجد الجهاز ودوره في الشارع، مشيرًا إلى أن الجهاز، بدعم من أجهزة الدولة والتنسيق والتعاون معها، سيكون موجودًا في كافة الأوقات.

وأشار إلى أنه اعتبارًا من أمس الجمعة تم تفعيل قرار بجعل الجمعة يوم عمل طبيعي في الجهاز، مردفًا: «لأجل المواطنين والأهالي، حماية المستهلك ستعمل على مدار الأسبوع كامل، لتوفير خدمة على مدار الأيام إذا امتلك المواطن مشكلة في أي يوم يتصل بالشركة ويجد الصيانة وخدمات ما بعد البيع موجودة».