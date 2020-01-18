نبيلة عبيد: القدر أراد أن نجتمع أنا ونادية الجندى الآن فى «نساء من ذهب»

التصوير فى لبنان وأصدقائى هناك أكدوا لى أن الحياة تسير بشكل طبيعى وأنا أعشق هذا الشعب الجميل

لا توجد أى مشاكل بينى وبين نادية على طريقة كتابة الاسم على التتر.. وعلى المغرضين الالتزام بالصمت.

لست مع تغيير اسم المسلسل وأتمنى أن نقدم عملا ناجحا كما اعتدنا طوال مشوارنا الفنى

لا أحب تقديم عمل تم عرضه من قبل لكن «الفورمات» أمر مختلف.. ولم أشاهد الحلقات الأجنبية

كانت هناك محاولة للجمع بينى وبين نادية فى «ريا وسكينة».. لكن لم يحصل نصيب رغم توقعى بتحقيق نجاح كبير



سافرت الفنانة نبيلة عبيد للسفر برفقة فريق عمل مسلسلها الجديد «نساء من ذهب» إلى بيروت تمهيدا لتصوير حلقات المسلسل المتوقع عرضه فى شهر رمضان المقبل على إحدى القنوات العربية التى اشترطت على منتج المسلسل اللبنانى صادق الصباح ضرورة إسناد بطولة المسلسل لنجمة مصر الأولى نبيلة عبيد ومعها نجمة الجماهير نادية الجندى ليكون العمل الأول الذى يجمع بين نجمتين اعتادتا المنافسة طوال حياتهما الفنية، وهو ما تحقق بعد أن أبدت النجمتان ترحيبهما بالمشروع والموافقة على الاشتراك معا فى بطولة المسلسل الكوميدى الاجتماعى المأخوذ من «فورمات» أمريكى؟

وقبيل السفر تحدثت «الشروق» مع الفنانة نبيلة عبيد عن كواليس هذا العمل وسر حماسها له، وفى البداية قالت نبيلة:

ــ طوال فترة ابتعادى عن الساحة الفنية الاعوام الماضية وأنا أحلم بالعودة بفكرة مختلفة وبشكل لم يعتده الجمهور من قبل، ووجدت ضالتى فى «نساء من ذهب» الذى يجمعنى مع الصديقة نادية الجندى فى مفاجأة كانت ولا تزال حديث الناس جميعا، فلم يصدق كثيرون ان هذا الامر قد يتحقق يوما، خاصة انه كانت هناك محاولة لجمعنا معا فى مسلسل «ريا وسكينة» تاليف مصطفى محرم، لكن لم يحصل نصيب حيث كنت مشغولة بعمل آخر وكانت نادية مشغولة هى الاخرى ولم نجتمع سويا رغم اننى كنت اتوقع انه لو حدث هذا لكانت «خبطة» حلوة وكنا حققنا نجاحا كبيرا، لكن القدر أراد أن نجتمع سويا الآن.

وأبدت نبيلة عبيد سعادتها بفريق العمل كله وقالت:

ــ متفائلة كثيرا بهذه التجربة ويكفى أنها تضم مجموعة رائعة من الفنانات، كل واحدة منهن لها تاريخ مشرف ورحلة عطاء فنية كبيرة، فمعنا فى المسلسل الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والجميلة هالة فاخر ولابد من الإشادة بالمخرج وائل احسان المتميز جدا فى الاعمال الكوميدية ومعه بالطبع فريق الكتابة، وكلنا متحمسون لتقديم عمل يحظى على إعجاب الناس ويحقق نجاحا كبيرا وهو ما اعتدت عليه انا ونادية طوال مشوارنا الفنى.

وكشفت نبيلة عن تواصلها المستمر مع نادية الجندى وقالت:

ــ هناك اتصالات مستمرة ويومية بينى وبين نادية، فحماس كل واحدة منا لا يقل عن الاخرى، ونتحدث عن جميع التفاصيل والاستعدادات واالتحضيرات، وهذا أمر ليس غريبا علينا، او له علاقة بابتعادنا عن الساحة الفنية، فحالة الشغف لا تغادرنا مهما حققنا من نجاح، فكل عمل نشارك فيه نشعر بنفس المشاعر من خوف وقلق واستعدادات كثيرة ومذاكرة، فالنجاح الذى حققناه لم يأت من فراغ بل مبنى على تعب وجهد ومواصلة الليل بالنهار، ولا أنكر أنه ربما نشعر بقلق مضاعف مع هذا العمل، نظرا لظروف كثيرة، ولكن هذا شيء صحى ويعكس مدى اهتمامنا وسعينا لخروج العمل بشكل جيد، وأن يحظى على نسبة مشاهدة كبيرة.

وعن رأيها فى اسم المسلسل خاصة أن هناك كلاما أنه اسم مؤقت قالت:

ــ أنا معجبة جدا بالاسم وأراه مناسبا وأتمنى عدم تغييره، خاصة ان الاسم الاصلى للعمل الاجنبى «نساء من ذهب» فهو يعبر بشكل كبير على طبيعة الاحداث، وبالتالى لست مع تغييره بصراحة.

وبسؤالها اذا كانت تشعر بأى قلق لسفرها لـ«بيروت» نظرا لاشتعال الاحداث السياسية بالشارع اللبنانى قالت:

تواصلت مع عدد كبير من الأصدقاء اللبنانيين، وأكدوا لى أنهم يمارسون حياتهم بشكل عادى وطبيعى جدا، والمظاهرات بالشارع تجرى بطريقة متحضرة للغاية من شعب راق ومثقف يسعى لإبداء رأيه فى أداء حكومته بطريقة سلمية، وسؤالى لم يكن نابعا من خوفى على الإطلاق، فمنذ البداية وانا اعلم ان المسلسل سيتم تصويره بالكامل فى لبنان، وسأقضى هناك وقتا طويلا، وانا احب لبنان واعشق الشعب اللبنانى الجميل والمثقف، واللبنانيون أنفسهم يتعاملون معى على أنى نصف لبنانية نصف مصرية، وتواصلى مع الأصدقاء جاء فى سياق طبيعى وبشكل عادى للاطمئنان عليهم وعلى بلدهم الجميلة.

وبمواجهتها بما يتردد أن هناك خلافا وشيكا سيقع بين نجمة مصر الأولى ونجمة الجماهير على طريقة كتابة الاسم على تتر المسلسل قالت:

من يردد هذا الكلام مجموعة من المغرضين الكارهين للنجاح، الذى يسعون لتشويه أى تجربة جديدة، ولهؤلاء أقول لهم «اصمتوا» واهتموا بأموركم الخاصة، ولا يشغلكم طريقة كتابة أسمائنا على العمل، فهذا شأننا نحن، ومنذ اللحظة الأولى حرصت شركة الإنتاج على عمل اتفاق معنا لاختيار طريقة مختلقة لتقديمنا على التتر بأسلوب حطمنا فيه الشكل النمطى والمعتاد لكتابة الأسماء على التتر، وبطريقة تراعى تاريخنا الفنى، ونحن سعداء به ولم يحدث أى خلاف بيننا على هذا الامر أبدا.

وبعيدا عن المسلسل سألتها عن كواليس ظهورها فى حلقتين من برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس قالت:

هذا اللقاء تم تأجيله لنحو 6 أعوام فلقد عرضت عليّ الصديقة اسعاد يونس التى أكن لها كل مشاعر الحب والتقدير الظهور معها فى البرنامج فى موسمه الأول، ولكن حينها كنت مرتبطة بتصوير برنامج «نجمة العرب» الذى كان يذاع أسبوعيا على قناة روتانا، وبسببه كنت أقوم بكثير من الجوالات بالدول العربية لاختيار المتسابقات، وشعرت أننى كثيرة الظهورعلى الناس، ورأيت ضرورة تأجيل الموافقة على الاشتراك فى البرنامج بعض الوقت، والاختفاء من الساحة الفنية قليلا، وقد يرى البعض أن هذا قرار خاطئ، ولكن بطبعى لا أحب التواجد بكثرة على الشاشة، وأميل للبعد بعض الوقت حتى يحظى ظهورى بترقب الجمهور، والحمد لله حققت الحلقتين ردود أفعال رائعة، فلقد كنت سعيدة جدا بهذا اللقاء الذى استعدت فيه الكثير من ذكرياتى التى لا تنسى، وبالخطوات الهامة التى حققتها فى مشوارى الفنى، وشعرت بسعادة وأنا أجلس مع اسعاد هذه الفنانة والصديقة الجميلة والمذيعة الرائعة التى تشعر ضيوفها بحميمة شديدة وكأننا نجلس فى بيوتنا، وليس أمام كاميرات ونتحدث بأريحية شديدة فى جو مبهج للغاية.