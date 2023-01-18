نائبة الرئيس الأمريكي تؤكد التزام بلادها الدائم بأمن الإمارات

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التزام بلادها الدائم بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار الشراكة الأمنية وعلاقة الصداقة والتحالف التاريخية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته «هاريس» مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الأولى للاعتداءات الإرهابية الحوثية، على بعض المواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، خلال العام الماضي.

وقدمت نائبة الرئيس الأمريكي شكرها على استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وتطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المستجدات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي، الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتشاور المستمر حول التطورات في المنطقة والعالم.

وفي وقت سابق، استضاف رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لقاء أخويًا تشاوريًا مع إخوانه قادة الدول الشقيقة: الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسلطان العماني هيثم بن طارق، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وعاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وبحث القادة خلال لقائهم العلاقات الأخوية بين دولهم، ومختلف مسارات التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات؛ التي تخدم تطلعات شعوبهم إلى مستقبل تنعم فيه بمزيدٍ من التنمية والتقدم والرخاء.

كما استعرضوا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتحديات التي تشهدها المنطقة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وأهمية تنسيق المواقف وتعزيز العمل العربي المشترك في التعامل مع هذه التحديات، بما يكفل بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة كافة.