الزمالك يكثف مفاوضاته للتعاقد مع نجم الأهلي السابق

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رفض معتمد جمال المدير الفني للزمالك رحيل مهاجم الفريق الأبيض ناصر منسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتمسك مدرب الزمالك المؤقت باستمرار منسي لاحتياج الفريق لجهوده في الفترة المقبلة بعد أن تردد في الأيام الماضية اقترابه من العودة لفريقه السابق البنك الأهلي.

وفي سياق آخر لا تزال مفاوضات إدارة الزمالك مع فيوتشر قائمة ومستمرة للتعاقد مع صانع ألعاب الأهلي السابق ناصر ماهر خلال المريكاتو الشتوي بشهر يناير الجاري.

وتشير التقارير داخل أروقة نادي الزمالك ترحيب ناصر ماهر بارتداء القميص الأبيض وهناك محاولات لضمه مقابل عدد من الصفقات التبادلية.