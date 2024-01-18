وزير الخارجية الأردني: إسرائيل ترفض الانخراط في أي جهد حقيقي لوقف العدوان

حذر وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، من «أن استمرار العدوان على غزة يدفع المنطقة كلها إلى مزيد من الحروب والصراعات»، مستشهدًا بالتوتر الذي بدأ يتفاقم في المنطقة على عدة جبهات.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، صباح الخميس، إن «الموقف الإسرائيلي يرفض الانخراط في أي جهد حقيقي لوقف العدوان والتوصل إلى سلام شامل وعادل».

وأضاف: «نتابع عمليات التحريض التي نراها مستمرة من قبل المسئولين الإسرائيليين التي تشيطن الإنسان الفلسطيني، وتنكر حقه في الحياة، وترفض منحه حقوقه المشروعة التي يقرها المجتمع الدولي».

وأشار إلى أن «المجتمع الدولي يقول إن حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض تجسيد هذا الحل».

ولفت إلى أن «المجتمع الدولي يدعو إلى دعم السلطة الفلسطينية وأن تتولى مسئولية قيادة شعبها، لكن نتنياهو يقول إنه لن يعمل مع تلك السلطة».

واستطرد: «نحن لسنا فقط أمام عدوان على غزة نتائجه الكارثية بدأت تنتشر في كل المنطقة، لكننا أمام سلطة إسرائيلية تخرق كل المعايير القانونية والإنسانية والأخلاقية».

وشدد على أهمية الوصول إلى سلام عادل وشامل يلبي الحقوق المشروعة للفلسطينيين، منوهًا أن ما يجري في المنطقة يؤثر على السلم والأمن الدوليين.