استبعاد وإلغاء ندب رؤساء لجان ومراقبين بسبب محاولات الغش في امتحانات الإعدادية بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، استبعاد وإلغاء ندب 3 رؤساء لجان و3 مراقبين أدوار و6 ملاحظين بإدارات أبو كبير وأبو حماد وشرق الزقازيق التعليمية؛ لضبط 3 طلاب لتورطهم ومحاولتهم الغش بتصوير ورقة امتحان اللغة العربية والخط للشهادة الإعدادية بالمحمول.

أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، في بيان لها، أنه تم استبعاد وإلغاء ندب 3 رؤساء لجان و3 مراقبين أدوار و6 ملاحظين في الإدارات التعليمية المشار إليها، مع إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة لتقصيرهم في أداء عملهم باللجان.



أوضحت المديرية، أنه تم ضبط 3 طلاب؛ لتورطهم ومحاولتهم الغش بتصوير ورقة امتحان مادة اللغة العربية و الخط بالمحمول، وفور رصدهم عن طريق غرفة العمليات المشكلة بمعرفة المديرية تم التعرف على رقم اللجنة ورقم الجلوس الخاص بالطلاب الثلثاة من خلال الباركود السري الموجود على ورقة الأسئلة وإجهاض محاولتهم الغش، وأنه لم يستغرق ذلك الأمر سوى خمسة دقائق فقط.

أشار بيان المديرية، إلى أنه بفحص أجهزة المحمول الخاصة بالطلاب تبين عدم وصول أي إجابات للطلاب خاصة بالامتحان، وتمت إحالتهم إلى الشئون القانونية للتحقيق وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وتحريز أجهزة المحمول الخاص بهم.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام 149 ألفا و285 طالبا وطالبة، موزعين على 818 لجنة امتحانية، بينهم 142 ألفا و855 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، و4436 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية الرسمية للغات، و1563 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و256 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية الرياضية، و115 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية دبلومة أمريكية، و50 طالبا وطالبة بمدرسة الأمل للصم والبكم، و15 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بمدرسة النور للمكفوفين، و4 طلاب من المرضى بمستشفى 57357.