أكد عمر مرموش، نجم نادي آينتراخت فرانكفورت أنه ليس منشغلًا بمنافسة هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ في قائمة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم.

ويحتل عمر مرموش المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني الممتاز برصيد 15 هدفًا، بفارق هدف عن المتصدر، هاري كين، كما يتصدر المصري قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف برصيد 9 تمريرات.

وقال عمر مرموش في تصريحات لقناة دي إم سي: "هاري كين لاعب كبير جدًا، وهو أحد رموز الكرة الأوروبية، ودائمًا أشعر بأنه لاعب مميز".

وأضاف: "حاليًا أتنافس مع هاري كين على لقب الهداف في الدوري الألماني الممتاز، وفي هذا الموقف لم أعد أنظر لمن هو أمامي، فأنا لدي هدف فقط بأن أصبح الهداف، لذا لا أنشغل بأي شيء آخر".

وتابع: "أركز في عملي، وأتدرب بشكل جيد، وأحاول تسجيل المزيد من الأهداف، وفي النهاية هي مجر منافسة".

وأكمل: "قدوتي؟ أخي بالنسبة لي هو مثلي الأعلى، وهو يمثل لي شيئًا كبيرًا، ولقد ساعدني كثيرًا، وهو كان لاعبًا رائعًا وسريعًا وقويًا، ولكن لم يفكر في أن يكون لاعبا، واختار مجال عمل آخر".

وتابع: "في كرة القدم، أحب رونالدينيو، نجم برشلونة السابق جدًا، وهو مثل أعلي بالنسبة لي حتى الآن، كان لاعبًا ممتازًا، كان يدخل الملعب كي يستمتع فقط.. وأنا أريد أن أكون أفضل لاعب في العالم".

وواصل: "هواياتي؟ أحب الأغاني والموسيقي وكذلك، ودائما أقوم بتشغيلها مع الفريق، واستمع أحيانًا لأغنية آه يا قلبي للفنان حكيم، وأغاني شعبية أخرى".

وأتم عمر مرموش تصريحاته قائلًا: "كنت أتخيل نفسي نجمًا في السينما أو مطربًا، ولكن لا أرى نفسي موهوبًا بنسبة كبيرة في ذلك الأمر".