البرازيل تعتقل أكثر من 400 شخص خلال كرنفال بولاية ساو باولو

(د ب أ)

أعلنت هيئة الأمن العام في ولاية ساو باولو البرازيلية ، يوم الاثنين، أنه تم اعتقال أكثر من 400 شخص في الأسبوع الأول من الكرنفال الذي تستضيفه الولاية.

وأوضحت الهيئة في بيان أن الشرطة اعتقلت 265 شخصا بالغا و21 قاصرا وألقت القبض على 127 شخصا صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، خلال أول يومين من الاحتفال، مضيفة أن أغلبية هؤلاء الأشخاص متهمون بالسرقة.

وبجانب الاعتقالات تم تفتيش 45 ألفا و17 مركبة وضبطت السلطات 24 سلاحا ناريا و9ر59 كيلوجرام من المخدرات.

يشار إلى أن كرنفال ساو باولو يشهد تنافسا بين مدارس السامبا في مختلف الأحياء في البلاد في موكب ضخم. ويتوقع حضور نحو 15 مليون شخص هذا العام.

وذكرت بوابة "جي 1" الإخبارية البرازيلية أن شرطيا فتح النار على مجموعة من الأشخاص حاولوا سرقة قلادة منه، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

ودافع جواو دوريا، حاكم ولاية ساو باولو، عن سلوك الشرطي، قائلا: "لقد فعل ما ينبغي عليه".

وتعد المعارك بالسلاح والسرقات والنهب شائعة في كرنفالات الشوارع الشهيرة في البرازيل.