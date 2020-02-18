فنزويلا تعلق رحلات شركة تي إيه بي إير برتغال بعد عودة جوايدو

(د ب أ)

علقت فنزويلا ، يوم الاثنين، رحلات الوصول والإقلاع التابعة شركة "تي إيه بي إير برتغال" للطيران في البلاد لمدة 90 يوما، متهمة الشركة بالسماح لعم زعيم المعارضة خوان جوايدو بجلب متفجرات إلى البلاد الأسبوع الماضي.

وأعلنت نائبة الرئيس، ديلسي رودريجز، هذه الخطوة عبر تويتر، قائلة إن تلك التدابير العقابية والغرامات قد تظل مفروضة على الشركة مستقبلا.

وقالت رودريجز التي تعتبر واحدة من أقوى الشخصيات في إدارة الرئيس نيكولاس مادورو: "يجب أن يتم احترام فنزويلا".

وكانت محكمة فنزويلية أمرت، الأسبوع الماضي، باعتقال خوان خوسيه ماركيز، وتم احتجازه لدى عودته من جولة دولية دعما لحملة ابن أخيه جوايدو لإقالة مادورو.

وتم احتجاز خوان خوسيه ماركيز لأول مرة يوم الثلاثاء الماضي بعد وصوله إلى المطار الرئيسي للبلاد ضمن وفد جوايدو إلى الولايات المتحدة وأوروبا، التي حظي خلالها جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا، بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتقول حكومة مادورو إن ماركيز كان يخفي متفجرات داخل سترة عندما وصل إلى المطار، وهي تهمة قال فريق جوايدو إنها محاولة مدفوعة بأسباب سياسية للضغط عليه.

يشار إلى أن مادورو، الذي فاز بولاية ثانية في انتخابات مثيرة للجدل عام 2018، تسبب في أزمة اقتصادية طاحنة وفي موجة هجرة جماعية من فنزويلا ومظاهرات جماعية ضد حكمه.