ثقافة الأقصر تناقش دور الثقافة فى تصحيح الأفكار المتطرفة

برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "دور الثقافة فى تصحيح الأفكار المتطرفة" وأوضح د. محمد حنفى مفهوم التطرف وصوره وأشكاله ومظاهره وإرتباط التطرف بمفاهيم أخرى تؤدى إليه وتصدير التطرف من دولة إلى أخرى وآثاره السلبية المترتبة على ذلك ودور الثقافة فى المواجهة والتصحيح، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "تنمية مشاعر الطفل الفنية والوجدانية" وأوضح أحمد محمد على كيفية تنمية المشاعر لدى الطفل والإهتمام بالأنشطة التى تنمى المشاعر الفنية والوجدانية لدى الطفل من قراءة ومسرح وألعاب ذهنية وأنشطة ترفيهية وتثقيفية.

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "كيفية غرس معرفة حقوق الآخرين فى أبنائنا" وأوضح محمد حنفي مفهوم حقوق الآخرين خاصة مصطلح الآخرين وصور وأنواع الحقوق للآخرين وأساليب تربية وتنمية الأبناء وأستمرارية غرس القيم فى نفوس الأبناء، بجانب ذلك أقامت المكتبة أمسية شعرية بعنوان "أحلام للبيع" تأليف مأمون حجاجي ألقتها وردة حسن، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان "الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية" تأليف فاطمة موسي ألقتها وردة حسن، وكذلك أعد المركز الحضري ورشة حكي عن "فضل الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم" ألقاها ممدوح محمد.

أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى محاضرة بعنوان "عصر المعرفة" وتحدثت مني بعيش عن أهمية المعرفة والعلم، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة ورشة حكي بعنوان "إدريس والياس عليهما السلام" سردتها أسماء محمود، وكذلك أقام قصر ثقافة حسن فتحى مناقشة كتاب "العلاج السلوكي للطفل" تأليف عبد الستار إبراهيم ناقشته سلوى جودة وأوضحت دراسة مشكلات الطفل وعلاج إضطراباته والعلاج السلوكي متعدد المحاور والفرق ما بين التدعيم والعقاب والتجاهل، بجانب ذلك أقامت مكتبة حاجر الضبعية أمسية شعرية للشاعر حسين يوسف وألقى قصيدة بعنوان "الغرور"، وأقام قصر ثقافة الطود مسابقة ثقافية أقرأ ولخص لرواد المكتبة أدارتها وفاء يحيى.

أقام قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الواقعية فى المسرح" حاضرها المخرج المسرحي محمود نجار أحمد رئيس قسم المواهب بالفرع وتحدث عن أهم التيارات المسرحية والواقعية في المسرح وكيفية إستخدام الواقعية، بجانب ذلك أعد بالقصر عرض لفرقة الأقصر للموسيقي العربي وأغنية "ياعشاق النبي صلي الله عليه وسلم" غناء المجموعة، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة إعاده تدوير البرطمانات نفذتها منار سيد، وكذلك نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة حرف يدوية "طريقة عمل علبة مناديل بإستخدام علبة بلاستيك فارغة وورق الفوم" نفذتها أميرة حمودة، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة ورشة فنون تشكيلية تنفيذ حسنية محمد علي، ونفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنون تشكيلية "تنفيذ وتصميم عروسة" نفذتها إيمان محمود.