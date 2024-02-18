الإسكان: 87% نسبة تغطية محافظة الوادي الجديد بخدمات الصرف الصحي

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، كما استعرضا خلال تفقدهما لمحطة مياه 30 يونيو، اصطفافا للسيارات والمعدات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، حيث أضافت الشركة 15 سيارة مجهزة لمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي، وجرى توزيعها على الوحدات المحلية، وتدريب الكوادر البشرية على كيفية استخدامها.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات العشر الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث بلغ إجمالي كمية المياه المنتجة بمحافظة الوادي الجديد، 292 ألف م3 يومياً، من خلال 87 محطة لمياه الشرب، تضخ من خلال شبكات بأطوال تتجاوز 1600 كم، لخدمة 270 ألف نسمة، في حين تبلغ نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمحافظة، 87%، ويعالج الصرف الصحي من خلال 26 محطة، وتنقل من خلال شبكات بأطوال نحو 650 كم (انحدار + طرد).

واستعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بمحافظة الوادى الجديد، وكذا تطور قيم مشروعات الخطة الاستثمارية وإعادة التأهيل بالمحافظة، والتى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، وقد شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ عام 2020، بالإضافة إلى تطور خطط الإحلال والتجديد منذ عام 2014 حتى الآن.

وعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، جهود الشركة في مجال ضبط منظومة جودة المياه، وإنشاء المعامل على أعلى مستوى، وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات، بجانب توفير المعامل المتنقلة، وتوفير السيارات والمعدات اللازمة بمحافظة الوادى الجديد، وتطور قطاع خدمة العملاء، ومبادرة تركيب القطع الموفرة بدور العبادة، مشيراً إلى توفير 284 فرصة عمل بالشركة لأبناء محافظة الوادي الجديد، لعمليات الإحلال والتجديد وتشغيل المحطات.