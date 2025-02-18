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أقدم الفنان محمد رمضان على الترويج لبرنامجه الجديد "مدفع رمضان"، الذي يعد أولى تجاربه في التقديم التلفزيوني، حيث نشر منشورًا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه عن مسابقة للجمهور حول فكرة البرنامج.

وقال رمضان في منشوره: "قدامك ٢٤ ساعة لو توقعت فكرة مدفع رمضان صح.. هاجيلك بمفاجأة أو أشرب الشاي معاك قدام بيتك ووسط منطقتك"، مضيفًا: "متنساش تكتب انت ساكن فين".

وحاول رمضان جذب جمهوره لمتابعة البرنامج بأسلوب خفيف الظل، يجمع بين التشويق والتفاعل المباشر.

برنامج "مدفع رمضان" سيعرض يوميًا طوال شهر رمضان عقب أذان المغرب مباشرة، وهو برنامج اجتماعي إنساني يتناول عادات المصريين خلال الشهر الكريم.

وانتهى رمضان بالفعل من تصوير عدة حلقات في محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح، بعد معايشة لحياة مجموعة من الصيادين.