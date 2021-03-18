أعلن رئيس الفريق الفني السوداني المفاوض بملف سد النهضة، المهندس مصطفى حسين الزبير، اليوم، أن بلاده تلقت ترحيبا من جميع الأطراف التي تمت دعوتها للتوسط الرباعي في مفاوضات السد، وهي: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي.

وأضاف الزبير أن جميع الأطراف، رحبت بدعوة السودان للوساطة الرباعية وهي الآلية التي تدعمها مصر بقوة، وأعربوا عن استعدادهم للقيام بدور تسهيل التفاوض والوساطة فيه والدعم بخبراتهم الفنية والقانونية والسياسية تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

وأكد أن الوساطة الرباعية ستعزز وتدعم جهود الاتحاد الإفريقي برئاسة الكونغو الديموقراطية وصولا لاتفاق قانوني مُلزم ومرضٍ للأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأشار إلى أن إعلان وزارة الري الإثيوبية إصرارها على الملء الثاني في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق يعني تمادي إثيوبيا في موقفها، الأمر الذي يُعد مخالفا للقانون الدولي فيما يتعلق باستخدام مصادر المياه العابرة للحدود ويتنافى مع اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين الدول الثلاثة في مارس 2015 حول ملء وتشغيل سد النهضة.

ودعا إثيوبيا للاحتكام إلى صوت العقل واحترام القوانين الدولية الراعية فيما يخص المياه العابرة للحدود والالتزام بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه دون إحداث ضرر للدول المتشاطئة والتعاون في تبادل المعلومات والتفاوض بحسن نية للتوصل لإتفاق قانوني مُلزم لكل الأطراف.

وأضاف إن قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديدا مباشرا لحياة 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي، كما يسفر عن ذلك الفعل الأحادي مخاطر جدية على منشآت السودان الحيوية من سدود وبنية تحتية وأنشطة زراعية وصناعية قائمة، مؤكدا أن السودان في كل الأحوال قادر على حماية أمنه القومي وموارده وسلامة بنياته التحتية.