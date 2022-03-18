محافظ قنا يفتتح معرض «أهلا رمضان» بمنطقة الأحوال المدنية

افتتح محافظ قنا أشرف الداودى ، معرض "أهلا رمضان" بمنطقة الأحوال المدنية بمدينة قنا والذي يقوم بتنفيذه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بقنا بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية ، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.



حضر الافتتاح حازم عمر نائب المحافظ والنائب مصطفى محمود عضو مجلس النواب والنائب محمد كمال موسي عضو مجلس الشيوخ و أحمد السيد وكيل وزارة التموين و محمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات، ومحمد عبد السلام السنوسي أمين متابعه والتواصل الاجتماعي بالحزب على مستوى الجمهورية، وهشام قدوس الأمين العام المساعد لحزب بقنا، ومحمد عبد الستار أمين شباب الحزب بقنا، ووائل ممتاز أمين الإعلام بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .



وأوضح محافظ قنا أنه تمت إقامة 11 معرضا لـ"أهلا رمضان" بالمحافظة منها 3 معارض بمدينة قنا، بالإضافة إلى إقامة معرض فى كل مركز من مراكز المحافظة الثمانية الأخرى, لافتا إلى أن إقامة هذه المعارض على ارض المحافظة جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن التوسع فى إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث تصل نسبة التخفيضات على السلع المعروضة إلى 30 %، كما اطمان محافظ قنا خلال افتتاحة المعرض على مدى توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين.



وأضاف محافظ قنا ان هذه المعارض تم إقامتها بالتنسيق بين المحافظة والغرفة التجارية ومديرية التموين بقنا والتي شهدت مشاركة فعالة ومميزة من تجار الجملة والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، موضحا أن المعارض تضم جميع أنواع السلع الأساسية التى يتم استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك ، حيث شهدت المعارض خلال اليوم الأول من افتتاحها اقبالا كبيرا من المواطنين الذين يتم استقبالهم بها على مدار اليوم .