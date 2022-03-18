أستراليا تفرض عقوبات على 11 مصرفا ومؤسسة حكومية روسية

فرضت أستراليا عقوبات على 11 مصرفا ومؤسسة حكومية روسية أخرى، بما في ذلك صندوق الثروة الوطني ووزارة المالية.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، في بيان نشرته عبر موقع الخارجية الأسترالية، اليوم الجمعة إن: " قائمة (العقوبات) اليوم تشمل صندوق الثروة الوطني لروسيا ووزارة المالية في روسيا الاتحادية.

وبالنظر إلى الإدراج الأخير في القائمة لبنك روسيا المركزي، فإن عقوبات أستراليا تؤثر الآن على جميع هياكل الدولة الروسية المسؤولة عن إصدار أو إدارة الديون السيادية".

وفرضت السلطات الأسترالية عقوبات على بنوك مثل (سبيربنك، وجازبروم بنك، وفي إي بي، وفي تي بي، وروسيلخزبانك، وسوفكومبنك، ونوفيكومبنك، وألفا بنك، وبنك موسكو الائتماني).

وفقا لباين، تمثل هذه البنوك 80% من إجمالي الأصول المصرفية الروسية.