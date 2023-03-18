قاد عمر مرموش مهاجم المنتخب المصري وفريق فولفسبورج الألماني، فريقه لتحقيق فوز مثير على حساب شتوتجارت، بهدف دون رد، في لقاء الجولة 25 من عمر منافسات الدوري الألماني، ليستعيد الفريق طريق الانتصارات بعد تعادلين أمام آينتراخت فرانكفورت ويونيون برلين.

بدأ عمر مرموش اللقاء بشكل طبيعي، حتى تم استبداله في الدقيقة 81 ونزول ويند بدلًا منه، ونجح الفرعون المصري في تسجيل هدفً اللقاء الوحيد والذي منح فولفسبورج الفوز في المباراة.

وسجل عمر مرموش، هدفًا رائعًا في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد أن استلم كرة في وسط الملعب ليتقدم بها ويطلق تصويبة صاروخية أرضية سكنت شباك حارس شتوتجارت مانحًا فريقه التقدم.

وسجل كيفين باريديس لاعب فولفسبورج هدفًا ثانيًا للفريق في الدقيقة 65، إلا أن راية التسلل حرمته من الاحتفال بالهدف الذي تم إلغائه وتأكيد عدم صحته من قبل تقنية الفيديو.

ورفع فولفسبورج رصيده للنقطة 38 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، في حين توقف رصيد شتوتجارت عند 20 نقطة في المركز الأخير في البطولة.