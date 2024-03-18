شهد قصر ثقافة القناطر الخيرية، ثاني ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وبدأت الفعاليات، بعرض فني لفرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عماد إسماعيل، قدموا خلالها باقة من الأغاني ومنها "الحلوة دي، وعجبا لزمان" غناء المجموعة، وأغنية "عيون القلب" غناء محمد طارق، و"على اللي جرى من مراسيلك" نجوى الشافعي، و"ما بيسألش عليا أبدًا" أحمد حافظ، و"بتسأل ليه عليا" هبة الخولي، و"رمضان جانا" محمود سلامة.

وعُقدت أمسية شعرية، شارك فيها أعضاء وضيوف نادي أدب القصر بإلقاء مجموعة من أعمالهم ومنها قصيدة "بتخاف من إيه" لنجلاء عزت، وقصيدة "كل الخانات" لولاء البركاوي، وقصيدة "سبع مشاهد عجاف" لمحمد صبحي.

واختتمت السهرة الرمضانية، بافتتاح معرض فنون تشكيلية لفناني ومواهب القصر.

وشهدت عدة مواقع بفرع ثقافة القليوبية، مجموعة من ورش الحكي والفنون للأطفال حول الصيام ومظاهر الاحتفال بشهر رمضان.

وتقام الفعاليات، بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، يوميا بمواقع الفرع في الثامنة والنصف مساء، وتستمر حتى 20 رمضان.

ويطلق الإقليم لياليه الرمضانية المركزية بميدان السواقي بمحافظة الفيوم اليوم الاثنين، وينظم بفروعه التابعة عددا كبيرا من الفعاليات على مدار الشهر الفضيل.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة، تنظم برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية" بالقاهرة والمحافظات.

ويتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.