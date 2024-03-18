وزير خارجية تركيا: مصممون على مكافحة الإرهاب في شمال العراق

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين، تصميم أنقرة على المضي قدما في مكافحة الإرهاب شمال العراق، ودعا قادة حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" إلى الرجوع عن خطأهم المتمثل في التعاون مع حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " الإرهابي، حسبما أفادت وكالة أنباء الاناضول التركية.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني اليوم ، تناول فيدان جهود تركيا على صعيد مكافحة الإرهاب في شمال العراق.

وأبدى فيدان رغبته في أن: "يتراجع أصدقاؤنا في السليمانية عن خطأهم قبل فوات الآوان، وأن يوطدوا صداقتهم مع تركيا اليوم أيضا كما فعلوا في الماضي، وأن نتحرك نحو مستقبل مشترك معًا".

وقال فيدان: "سنبني المستقبل معا في أربيل والسليمانية وبغداد وكركوك والموصل، ولا مكان للتنظيمات الإرهابية هناك".

وأكد وزير الخارجية التركي ضرورة نبذ التنظيمات الإرهابية التي انتهت صلاحية استخدامها، وأضاف: "المدن والثقافات التي تحدثت عنها هي ثقافات عريقة وقد تغلبت على مثل هذه التهديدات من قبل، ونأمل أن تفعل ذلك في المستقبل".