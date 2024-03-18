وزير النفط الإيراني: صادرات البلاد من النفط والغاز بلغت 50 مليار دولار

أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن صادرات البلاد من النفط والغاز بلغت 50 مليار دولار خلال العام الإيراني الجاري (ينتهي غدا الثلاثاء 19 مارس).

وقال أوجي، في الاجتماع الأخير للحكومة في العام الجاري أمس الأحد، في معرض تقديمه لتقرير عن أداء وزارة النفط، إن "إنتاج الغاز المسال ارتفع من 3.2 مليون طن قبل أربعة أعوام إلى 6.5 مليون طن خلال العام الجاري، وإن هناك طلبا عليه في جميع أنحاء العالم، سواء في أوروبا أو آسيا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف أوجي أن الطاقة التكريرية للنفط الخام ارتفعت من 2 مليون و100 ألف برميل يوميا قبل عامين إلى 2 مليون و370 ألف برميل خلال العام الجاري.

وأوضح أوجي أن قيمة تجارة النفط والبتروكيماويات والغاز زادت هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وقال: 12 مليار دولار تتعلق بقطاع البتروكيماويات ونحو 5 مليارات دولار هي حصة الغاز المسال.