روتوكول تعاون بين الصحفيين ومركز الذاكرة والمعرفة لتعزيز المعرفة القانونية

• المرحلة الأولى تتضمن فهرسة وإتاحة قرارات المحاكم العليا والقوانين المتصلة بالصحافة والإعلام في مصر وربطها بموقع النقابة

وقّع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعماد مبارك، المدير التنفيذي لمركز الذاكرة والمعرفة، بروتوكول تعاون بين النقابة والمركز، في إطار سعي النقابة لتعزيز المعرفة القانونية للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، وبهدف إتاحة المعلومات القانونية الدقيقة ذات الصلة بمهنة الصحافة والإعلام.

يهدف البروتوكول إلى جمع وفهرسة وتصنيف، وإتاحة القوانين، والقرارات القضائية، وأحكام المحاكم العليا ذات الصلة بالصحافة والإعلام في مصر، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة القانونية للصحفيين، وإتاحة مصادر قانونية دقيقة لهم.

ويشمل البروتوكول، الذي تم توقيعه في مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، قيام مركز الذاكرة والمعرفة بتوفير القوانين والتشريعات المنظّمة للعمل الصحفي والإعلامي، إضافة إلى أحكام المحاكم العليا، بما في ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية العليا، ومحكمة النقض، الصادرة في الفترة بين عامي 1990م و2020م، والمتعلقة بالصحافة والإعلام.

كما سيتم إعداد قاعدة بيانات إلكترونية سهلة الاستخدام للصحفيين والباحثين، يتم ربطها بموقع نقابة الصحفيين الجديد، وستشمل هذه القاعدة تصنيف الوثائق وفقًا لموضوعاتها القانونية، مثل حرية الصحافة والنشر والتشريعات الإعلامية، مما يسهّل عملية البحث، وستكون الوثائق متاحة بصيغة نصية تتيح البحث النصي، ونسخ أي جزء منها بسهولة، وليست بصيغة مصورة، مما يوفر للصحفيين قاعدة بيانات قانونية شاملة تساعدهم في فهم الأطر القانونية المنظّمة للمهنة.

يهدف البروتوكول إلى تيسير وصول الصحفيين والممارسين للإعلام إلى المعلومات القانونية ذات الصلة بممارسة المهنة، وتعزيز المعرفة القانونية للمؤسسات الإعلامية والصحفيين، والمساهمة في تطوير بيئة قانونية أكثر وضوحًا واستقرارًا للمهنة.

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن هذا الاتفاق يهدف إلى إتاحة الأحكام القضائية والقوانين، التي تتعلق بأوضاع الصحافة بشكل عام للزملاء، سواء للاستخدام أو الطباعة والنسخ. وأضاف أن البروتوكول يتضمن أيضًا الاستفادة من هذا الأرشيف في تدريب الزملاء على الكتابة القانونية.

وأشار البلشي إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار سعي النقابة للتواصل مع المراكز البحثية، التي يمكنها تقديم خدمات تسهّل عمل الجماعة الصحفية. وأكد أن هذا التعاون لن يتوقف عند مرحلته الأولى بتوفير وثائق بين عامي 1990م و2020م، بل ستشمل المراحل المقبلة تغطية الفترة، التي سبقت عام 1990م، ليصبح لدى النقابة أرشيف كامل للمستندات والوثائق القانونية المتعلقة بالصحافة.

من جانبه، قال عماد مبارك، المدير التنفيذي لمركز الذاكرة والمعرفة، إن هذا التعاون يعكس التزام المركز بدعم الصحفيين عبر تيسير وصولهم إلى المعلومات القانونية الموثوقة، مما يمكّنهم من ممارسة عملهم وفق أسس قانونية واضحة، ويساعدهم في التعامل مع التحديات القانونية، التي قد تواجههم خلال أداء مهامهم الصحفية. وأضاف أن المركز سيقدم تقارير دورية لنقابة الصحفيين عن التطورات القانونية المؤثرة على المهنة ضمن بنود هذا التعاون.

وأوضح مبارك أن البروتوكول مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، وأن اقتصار الوثائق القانونية على الفترة بين عامي 1990م و2020م، ليس سوى مرحلة أولى، يتبعها العمل على الوثائق الخاصة بالعشر سنوات التالية. وأكد أن الهدف النهائي هو توفير كل الوثائق الخاصة بالإعلام والصحافة بصيغة نصية تتيح البحث النصي، ونسخ أي جزء منها بسهولة.

يعد هذا التعاون خطوة جديدة ضمن جهود مركز الذاكرة والمعرفة في إطار مشروع توثيق وفهرسة وتصنيف الوثائق القانونية الصادرة خلال 30 عامًا، مما يسهم في تعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات القانونية للصحفيين والإعلاميين في مصر.